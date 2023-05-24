Де Дзерби останется в «Брайтоне» на следующий сезон

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби продолжит работу в клубе в следующем сезоне, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, специалист уверен в том, что продолжить работать в английской команде.

Де Дзерби пришел в «Брайтон» в сентябре 2022 года.

На данный момент его команда располагается на 6-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко за 36 матчей. Итальянский специалист впервые в истории вывел «чаек» в Лигу Европы.