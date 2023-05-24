Тиагу Силва может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Защитник «Челси» Тиагу Силва может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Football.London.

По данным источника, 38-летний бразилец получил несколько предложений от неназванных саудовских клубов. Контракт Силвы с «Челси» действует до конца лета 2024 года, но пока неизвестно, будет ли футболист получать постоянную игровую практику после смены главного тренера.

Тиагу Силва выступает за «Челси» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 34 матчах команды во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.