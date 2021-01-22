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Де Брюйне пропустит месяц из-за травмы

10:28
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне выбыл на месяц из-за травмы, полученной в перенесенном матче 1-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:0), сообщает The Sun.

По информации источника, 29-летний бельгиец получил повреждение подколенного сухожилия, из-за которого пропустит 4 недели.

В сезоне-2020/21 Де Брейне провел 23 матча за «Манчестер Сити», на его счету 3 гола и 15 результативных передач.

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