Де Брейне и Жезус не сыграют с «Арсеналом»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола сообщил, что не сможет рассчитывать на двоих игроков в матче 5-го тура чемпионата Англии. Полузащитник Кевин де Брейне и нападающий Габриэл Жезус не выйдут на поле.
29-летний бельгиец в этом сезоне сделал 1 голевую передачу и забил 1 гол в 5 матчах. 23-летний бразилец забил 1 гол в 1 матче.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.