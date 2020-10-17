Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Де Брейне и Жезус не сыграют с «Арсеналом»

07:14
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола сообщил, что не сможет рассчитывать на двоих игроков в матче 5-го тура чемпионата Англии. Полузащитник Кевин де Брейне и нападающий Габриэл Жезус не выйдут на поле.

29-летний бельгиец в этом сезоне сделал 1 голевую передачу и забил 1 гол в 5 матчах. 23-летний бразилец забил 1 гол в 1 матче.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир