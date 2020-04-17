Де Брейне допускает, что он мог переболеть коронавирусом

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне не исключил, что он ранее болел коронавирусом. Ранее бельгиец и его семья болели, но он не знает точно, был ли это именно коронавирус. Из-за пандемии сезон в Англии был прерван.

— У меня все в порядке, — сказал де Брейне в интервью Sky Sports. — Первые две недели моя команда болела, было то лучше, то хуже, но сейчас все здоровы. Мы не знаем, был ли у нас коронавирус, но сейчас мы в порядке.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 223 122 человек. Зафиксировано 152 318 летальных исхода от инфекции, вылечились 567 262 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.