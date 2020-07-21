Дайер продлил контракт с «Тоттенхэмом»
12:37
Полузащитник Эрик Дайер продлил контракт с «Тоттенхэмом», сообщает пресс-служба «шпор».
В заявлении на официальном сайте лондонского клуба сообщается, что новое соглашение с 26-летним англичанином рассчитано до конца июня 2024 года.
В сезоне-2019/20 Дайер провел за «Тоттенхэм» 29 матчей, на его счету 2 результативных передачи.
?? We are delighted to announce that @ericdier has signed a new contract with the Club which will run until 2024!#THFC ?? #COYS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 21, 2020
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