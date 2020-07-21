Полузащитник Эрик Дайер продлил контракт с «Тоттенхэмом», сообщает пресс-служба «шпор».

В заявлении на официальном сайте лондонского клуба сообщается, что новое соглашение с 26-летним англичанином рассчитано до конца июня 2024 года.

В сезоне-2019/20 Дайер провел за «Тоттенхэм» 29 матчей, на его счету 2 результативных передачи.