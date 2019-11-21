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Давид Вилья: «Хотел бы поиграть в АПЛ, но в своей карьере я уже принял все решения»

17:38
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Нападающий японского «Виссел Кобе» Давид Вилья рассказал, что хотел бы сыграть в чемпионате Англии.

- Я бы хотел выиграть еще больше титулов, — приводит слова Вильи Marca. - Хотел бы стал обладателем кубка Лиги чемпионов с «Атлетико», выиграть с «Валенсией» трофей крупнее Кубка Испании, вывести хихонский «Спортинг» в ла лигу. Везде ты хочешь добиться большего.

Также я бы хотел поиграть в английской премьер-лиге. Но в своей карьере я уже принял все решения. С моей стороны было бы несправедливо жаловаться на такую полноценную карьеру. Мне очень повезло. Я бы не стал ничего менять.

13 ноября 37-летний испанец объявил о завершении игровой карьеры по окончании сезона.

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