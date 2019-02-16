Давид Луиз: "Все мы верим в Сарри"

Бразильский защитник "Челси" Давид Луиз высказался в адрес главного тренера Маурицио Сарри. Ранее Sport Mediaset сообщал, что "Челси" рассматривает вопрос об отставке Сарри и хочет назначить на пост исполняющего обязанности главного тренера его помощника Джанфранко Дзолу.

– Мы провели множество встреч, говорили о философии Сарри, - приводит пресс-служба клуба слова Луиза. - Нас всех спрашивали, есть ли у нас недоверие к тому, что делает тренер. Никто ничего не сказал, потому что все мы верим в Сарри. Мы проиграли "Манчестер Сити", возможно, лучшей команде в АПЛ на данный момент. Они были лучше. Мы упустили положительный результат в нескольких матчах, но это часть процесса адаптации. Команды, которые сейчас на вершине таблице, работают с тренерами, которые у них уже более 3 лет. Когда все понятно - играть в футбол гораздо легче. Думаю, мы на правильном пути. Скоро мы станем фантастической командой.

Разговоры об увольнении итальянца были вызваны разгромным поражением "синих" от "Манчестер Сити" в матче 26-го тура чемпионата Англии (0:6).

Напомним, Сарри возглавил "Челси" летом 2018 года, сменив на этом посту Антонио Конте. "Синие" занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков после 26 туров.

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