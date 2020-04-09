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Давид Луиз сыграл на карантине в камень-ножницы-бумагу с самим собой

16:16
Давид Луиз. Фото Instagram
Давид Луиз. Фото Instagram
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Защитник «Арсенала» Давид Луиз в своем официальном Instagram показал, как проводит досуг на карантине.

32-летний футболист сыграл в камень-ножницы-бумагу перед зеркалом с самим собой.

Quem perder limpa a casa!!! ???

Публикация от David Luiz (@davidluiz4)

По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире зафиксировано 1 521 030 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 88 565 человек, выздоровело — 331 132.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. Из-за этого большинство спортивных соревнований в мире отменены или приостановлены, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.

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