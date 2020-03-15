Daily Mail: Усманов заплатит 200 миллионов фунтов за права на название стадиона «Эвертона»

«Эвертон» продаст права на название нового клубного стадиона российскому бизнесмену Алишеру Усманову, сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, сумма сделки составит 200 миллионов фунтов. Стороны близки к соглашению. Контракт будет долгосрочным, его срок составит более 10 лет.

Указано, что соглашение будет заключено с компанией бизнесмена USM Holdings. Ранее сам Усманов в интервью РБК заявил, что новый стадион может получить название USM Arena.

До этого USM Holdings заплатила «Эвертону» 30 миллионов фунтов и стала главным спонсором строительства арены. Домашний стадион команды — «Гудисон Парк», который был построен в 1892 году.