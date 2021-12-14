Ляказетт и Тирни являются основными кандидатами на роль капитана «Арсенала»
20:17
Стали известны кандидаты на роль капитана «Арсенала». Об этом сообщает Talksport.
По информации источника, основными претендентами являются защитник Киран Тирни и нападающий Александр Ляказетт.
На роль капитана также претендуют полузащитник Гранит Джака и вратарь Аарон Рэмсдейл.
14 декабря стало известно, что нападающий команды Пьер-Эмерик Обамеянг был лишен статуса капитана за нарушение дисциплины.
Дополнительная информация:
https://talksport.com/football/1002432/tierney-jordan-keown-next-arsenal-captain-aubameyang/
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