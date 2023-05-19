Четыре клуба АПЛ интересуются нападающий «Гента» Орбаном

«Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Фулхэм» направили своих скаутов для наблюдения за нападающим «Гента» Гифтом Орбаном, сообщает Evening Standard.

По данным источника, бельгийский клуб потребует большую сумму за 20-летнего игрока, который был подписан в январе из норвежского клуба «Стабек».

Нигерийский футболист в этом сезоне забил 19 мячей и отдал 2 голевые передачи в 19 матчах за «Гент» во всех соревнованиях. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.