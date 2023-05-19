«Арсенал» хочет продлить контракт с защитником Уайтом

Защитник «Арсенала» Бен Уайт может в скором времени продлить контракт с «канонирами», сообщает журналист Гари Джейкоб.

По информации источника, руководство «канониров» хочет предложить футболисту соглашение на улучшенных условиях.

Уайт перешел в «Арсенал» летом 2021 года из «Брайтона».

В текущем сезоне он сыграл 44 матча за «канониров», забил два гола и отдал пять результативных передач.