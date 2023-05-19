Стало известно, почему «Челси» затягивает назначение Почеттино на пост главного тренера

Стало известно, почему затягивается назначение аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на пост главного тренера «Челси».

По информации издания Tribal Football, в руководстве клуба хотят проявить уважение к Фрэнку Лэмпарду, который в данный момент работает с лондонской командой. В «Челси» не собираются объявлять о сделке до завершения нынешнего сезона.

Сообщается, что о назначении Почеттино будет объявлено в конце следующей недели.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.