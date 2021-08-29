Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Юнайтед» установил рекорд Англии по количеству матчей без поражений на выезде

20:47
Теги:

«Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура АПЛ на выезде одержал победу над «Вулверхэмптоном» — 1:0.

Для команды Уле Гуннара Сульшера это 28-я игра без поражений в гостевых играх в рамках АПЛ (18 побед и 10 ничейных результатов).

Текущие показатели являются национальным рекордом для английских клубов во всех профессиональных дивизионах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Пропавшую в Башкирии 15-летнюю девочку нашли убитой
Российский офицер на конкурсе в КНР поразил прямым попаданием ракету TY-300D
Фото со справляющей нужду Волочковой изучат эксперты
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд