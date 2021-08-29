«Манчестер Юнайтед» установил рекорд Англии по количеству матчей без поражений на выезде

«Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура АПЛ на выезде одержал победу над «Вулверхэмптоном» — 1:0.

Для команды Уле Гуннара Сульшера это 28-я игра без поражений в гостевых играх в рамках АПЛ (18 побед и 10 ничейных результатов).

Текущие показатели являются национальным рекордом для английских клубов во всех профессиональных дивизионах.