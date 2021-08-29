«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Вулверхэмптон»

«Манчестер Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» (1:0) в матче третьего тура чемпионата Англии.

На 80-й минуте отличился Мэйсон Гринвуд. «МЮ» набрал семь очков и на данный момент занимает третье место. У «Вулвз» ноль очков и 18-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1 (0:0)

Гол: Гринвуд, 80.

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Коади (Гиббс-Уайт, 87), Марсал, Семеду, Саисс, Килман, Жоау Моутинью, Рубен Невеш, Хименес, Траоре (Силва, 87), Тринкан (Поденсе, 70).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Варан, Шоу, Магуайр, Ван-Биссака, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 72), Джеймс (Кавани, 53), Гринвуд (Далот, 90).

Предупреждения: Бруну Фернандеш, 44. Рубен Невеш, 81. Фред, 84. Саисс, 84. Гиббс-Уайт, 90+2. Погба, 90+3. Далот, 90+3.

Судья: Дин.

29 августа. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».