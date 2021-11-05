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АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» и другие матчи 11-го тура

08:45
«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити». Фото Reuters
«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити». Фото Reuters
Теги:
11-й тур чемпионата Англии по футболу.

В центральной встрече тура «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити». Игра состоится в субботу, в 15.30 (мск).

5 ноября, пятница

«Саутгемптон» — «Астон Вилла» (23:00 мск)

Саутгемптон — Астон Вилла

6 ноября, суббота

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (15:30)

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

«Брентфорд» — «Норвич» (18:00)

Брентфорд — Норвич

«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» (18:00)

Кристал Пэлас — Вулверхэмптон

«Челси» — «Бернли» (18:00)

Челси — Бернли

«Брайтон» — «Ньюкасл» (20:30)

Брайтон & Хоув — Ньюкасл Юнайтед

7 ноября, воскресенье

«Арсенал» — «Уотфорд» (17:00)

Арсенал — Уотфорд

«Лидс» — «Лестер» (17:00)

Лидс — Лестер

«Эвертон» — «Тоттенхэм» (17:00)

Эвертон — Тоттенхэм

«Вест Хэм» — «Ливерпуль» (19:30)

Вест Хэм — Ливерпуль

Все о событиях в английской премьер-лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Англии — здесь
Все матчи английской премьер-лиги можно смотреть в прямом эфире на сайте и в приложении ОККО Спорт

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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