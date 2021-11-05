АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» и другие матчи 11-го тура
08:45
11-й тур чемпионата Англии по футболу.
В центральной встрече тура «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити». Игра состоится в субботу, в 15.30 (мск).
5 ноября, пятница
«Саутгемптон» — «Астон Вилла» (23:00 мск)
6 ноября, суббота
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (15:30)
«Брентфорд» — «Норвич» (18:00)
«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» (18:00)
«Челси» — «Бернли» (18:00)
«Брайтон» — «Ньюкасл» (20:30)
7 ноября, воскресенье
«Арсенал» — «Уотфорд» (17:00)
«Лидс» — «Лестер» (17:00)
«Эвертон» — «Тоттенхэм» (17:00)
«Вест Хэм» — «Ливерпуль» (19:30)
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