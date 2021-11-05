11-й тур чемпионата Англии по футболу.

В центральной встрече тура «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити». Игра состоится в субботу, в 15.30 (мск).

5 ноября, пятница

«Саутгемптон» — «Астон Вилла» (23:00 мск)

6 ноября, суббота

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (15:30)

«Брентфорд» — «Норвич» (18:00)

«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» (18:00)

«Челси» — «Бернли» (18:00)

«Брайтон» — «Ньюкасл» (20:30)

7 ноября, воскресенье

«Арсенал» — «Уотфорд» (17:00)

«Лидс» — «Лестер» (17:00)

«Эвертон» — «Тоттенхэм» (17:00)

«Вест Хэм» — «Ливерпуль» (19:30)

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