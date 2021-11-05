Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Конте: «Хочу оправдать доверие руководства «Тоттенхэма»

08:36
Теги:

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что хочет оправдать доверие руководства «шпор».

«Я хочу оправдать доверие «Тоттенхэма». Я вижу большой потенциал у этого клуба, мне понравились стадион и тренировочная база. Не знаю, есть ли у кого-то еще в мире такие же условия. «Тоттенхэм» — это топ-клуб», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Конте.

Конте возглавил «Тоттенхэм» 2 ноября. В ночь с 4 на 5 ноября итальянский специалист провел первый матч в качестве главного тренера «шпор», обыграв «Витесс» (3:2) в Лиге конференций.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
На Украине остановилась работа большинства энергоблоков ТЭС
0