Конте: «Хочу оправдать доверие руководства «Тоттенхэма»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что хочет оправдать доверие руководства «шпор».

«Я хочу оправдать доверие «Тоттенхэма». Я вижу большой потенциал у этого клуба, мне понравились стадион и тренировочная база. Не знаю, есть ли у кого-то еще в мире такие же условия. «Тоттенхэм» — это топ-клуб», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Конте.

Antonio Conte: «I want to repay the trust from Tottenham. This club has great potential. I was enthusiastic about the stadium and the training ground. I don't know if another club in the world has these facilities... Tottenham are a top club». ?? #THFC pic.twitter.com/zAjC8cVLgF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2021

Конте возглавил «Тоттенхэм» 2 ноября. В ночь с 4 на 5 ноября итальянский специалист провел первый матч в качестве главного тренера «шпор», обыграв «Витесс» (3:2) в Лиге конференций.