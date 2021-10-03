«Манчестер Сити» ушел от поражения в матче против «Ливерпуля»
«Манчестер Сити» ушел от поражения в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля». Встреча завершилась со счетом 2:2.
«Красные» дважды вырывались вперед, но «горожане» оба раза сравнивали счет.
У «Ливерпуля» голами отличились Садио Мане и Мо Салах, у «Сити» — Фил Фоден и Кевин де Брейне.
«Ливерпуль» набрал 15 очков и занимает второе место, «Ман Сити» идет на третьей строчке (14 очков).
Чемпионат Англии. Премьер-лига
7-й тур
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 2:2 (0:0)
Голы: Мане, 59 (1:0). Фоден, 69 (1:1). Салах, 76 (2:1). Де Брейне, 81 (2:2).
«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Гомес, 78), Хендерсон, Фабинью, Джонс, Салах, Мане, Диогу Жота (Роберту Фирмину, 68).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брейне, Бернарду Силва, Эрнандес, Грилиш (Стерлинг, 66), Габриэл Жезус, Фоден.
Предупреждения: Рубен Диаш, 26. Милнер, 42. Жоау Канселу, 56. Диогу Жота, 65. Бернарду Силва, 77. Фабинью, 83.
Судья: Тирни (Англия).
3 октября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
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