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«Манчестер Сити» ушел от поражения в матче против «Ливерпуля»

20:24
3 октября. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 2:2. Фото ФК «Ливерпуль».
3 октября. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 2:2. Фото ФК «Ливерпуль».
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«Манчестер Сити» ушел от поражения в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля». Встреча завершилась со счетом 2:2.

«Красные» дважды вырывались вперед, но «горожане» оба раза сравнивали счет.

У «Ливерпуля» голами отличились Садио Мане и Мо Салах, у «Сити» — Фил Фоден и Кевин де Брейне.

«Ливерпуль» набрал 15 очков и занимает второе место, «Ман Сити» идет на третьей строчке (14 очков).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

7-й тур

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 2:2 (0:0)

Голы: Мане, 59 (1:0). Фоден, 69 (1:1). Салах, 76 (2:1). Де Брейне, 81 (2:2).

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Гомес, 78), Хендерсон, Фабинью, Джонс, Салах, Мане, Диогу Жота (Роберту Фирмину, 68).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брейне, Бернарду Силва, Эрнандес, Грилиш (Стерлинг, 66), Габриэл Жезус, Фоден.

Предупреждения: Рубен Диаш, 26. Милнер, 42. Жоау Канселу, 56. Диогу Жота, 65. Бернарду Силва, 77. Фабинью, 83.

Судья: Тирни (Англия).

3 октября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Спартак 1
2-й тайм

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 1
Сочи 2
Матч завершен

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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