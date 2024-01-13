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Сегодня, 11:10

«Челси» заплатит 60 миллионов евро за 16-летнего вингера «Палмейраса» Эстевао

Руслан Минаев
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Эстевао в составе юниорской сборной Бразилии.
Фото Global Look Press

«Челси» достиг договоренности о подписании контракта с вингером «Палмейраса» Эстевао, сообщает Sport.es.

По данным источника, лондонцы заплатят за 16-летнего нападающего около 60 миллионов евро. Представители «синих» уже вылетели в Бразилию, чтобы уладить последние детали сделки.

Сам переход состоится летом 2025 года, когда игроку исполнится 18 лет.

Контракт Эстевао с «Палмейрасом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Форвард провел за основную команду бразильского клуба 1 матч. За вторую команду он забил 6 голов и отдал 1 передачу в 17 играх.

ФК Палмейрас
ФК Челси
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2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
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 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
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 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
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 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
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 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
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