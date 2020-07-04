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«Челси» возобновил переговоры по продлению контракта с Виллианом

09:18
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«Челси» возобновил переговоры продлению контракта с нападающим команды Виллианом, сообщает Goal.com.

По информации источника, лондонский клуб вернулся к попыткам сохранить 31-летнего бразильца после того, как тот получил предложение от неназванного китайского клуба. Сообщается, что «синие» готовы предложить игроку контракт не более чем на два года.

В сезоне-2019/20 Виллиан провел за «Челси» 41 матч, на его счету 10 голов и 7 результативных передач. Контракт бразильца действует до конца сезона-2019/20.

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