«Челси» включился в борьбу за Кейна с «Манчестер Сити»

«Челси» включился в борьбу за нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает The Athletic.

По информации источника, президент «шпор» Дэниэл Леви считает вариант с продажей 27-летнего англичанина «синим» более интересным, чем вариант с «Манчестер Сити», поскольку «Челси» может включить в сделку нападающего Тэмми Абрахама. В данный момент «Челси» еще не делал предложения по Кейну. Сообщается, что неизвестна позиция самого форварда по поводу перехода в другой лондонский клуб.

В прошлом сезоне Кейн провел 49 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 120 миллионов евро. Сегодня, 17 июля сообщалось, что форвард может бойкотировать тренировки «Тоттенхэма» в случае, если его не продадут.