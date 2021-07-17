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«Челси» включился в борьбу за Кейна с «Манчестер Сити»

13:37

«Челси» включился в борьбу за нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает The Athletic.

По информации источника, президент «шпор» Дэниэл Леви считает вариант с продажей 27-летнего англичанина «синим» более интересным, чем вариант с «Манчестер Сити», поскольку «Челси» может включить в сделку нападающего Тэмми Абрахама. В данный момент «Челси» еще не делал предложения по Кейну. Сообщается, что неизвестна позиция самого форварда по поводу перехода в другой лондонский клуб.

В прошлом сезоне Кейн провел 49 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 120 миллионов евро. Сегодня, 17 июля сообщалось, что форвард может бойкотировать тренировки «Тоттенхэма» в случае, если его не продадут.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/2710749/2021/07/17/transfer-window-state-of-play-analysis-of-kane-grealish-pogba-griezmann-haaland-deals-and-more/

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Иван Торопцев все материалы автора

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