«Челси» требует за Абрахама 50 миллионов евро
«Челси» требует за нападающего Тэмми Абрахама 50 миллионов евро, сообщает le10sport.
По информации источника, на 23-летнего англичанина претендуют «Рома» и «Арсенал». Сообщается, что самое крупное на данный момент предложение сделала итальянская команда — 45 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Абрахам провел 32 матча за «Челси», на его счету 12 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро. 13 августа сообщалось, что форвард не хочет переходить в «Рому».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://le10sport.com/football/mercato/exclu-mercato-chelsea-veut-50-meur-pour-abraham-arsenal-et-las-rome-a-la-lutte-562648
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