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«Челси» рассматривает Нагельсманна в качестве замены Лэмпарду

13:30
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Руководство «Челси» рассматривает кандидатуру главного тренера «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна в качестве возможной замены Фрэнку Лэмпарду, сообщает Bild.

По информации источника, в лондонском клубе недовольны последними выступлениями команды и могут уволить Лэмпарда. Сообщается, что в список кандидатов на место английского специалиста, помимо Нагельсманна, входят Томас Тухель, Массимилиано Аллегри, Брендан Роджерс и Ральф Хазенхюттль.

«Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после 17 туров, на счету команды 26 очков.

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