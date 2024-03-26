Уокер назвал лучших футболистов, с которыми играл в одной команде
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер назвал футболистов, которых считает лучшими игроками, с которыми он выступал.
«Давид Сильва. Он очень хорош. Кевин де Брейне — разносторонний игрок, но у Силвы более высокий уровень мастерства. Еще назову Дембеле», — цитирует Уокера Vi.
В этом сезоне 33-летний Уокер провел 33 матча, сделав три голевые передачи. «Манчестер Сити» идет на третьем месте после 28 туров АПЛ, набрав 63 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|20
|4
|4
|70-24
|64
|
2
|Ливерпуль
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
3
|Ман. Сити
|28
|19
|6
|3
|63-28
|63
|
4
|Астон Вилла
|29
|17
|5
|7
|60-42
|56
|
5
|Тоттенхэм
|28
|16
|5
|7
|59-42
|53
|
6
|МЮ
|28
|15
|2
|11
|39-39
|47
|
7
|Вест Хэм
|29
|12
|8
|9
|46-50
|44
|
8
|Брайтон
|28
|11
|9
|8
|50-44
|42
|
9
|Вулверхэмптон
|28
|12
|5
|11
|42-44
|41
|
10
|Ньюкасл
|28
|12
|4
|12
|59-48
|40
|
11
|Челси
|27
|11
|6
|10
|47-45
|39
|
12
|Фулхэм
|29
|11
|5
|13
|43-44
|38
|
13
|Борнмут
|28
|9
|8
|11
|41-52
|35
|
14
|Кр. Пэлас
|28
|7
|8
|13
|33-48
|29
|
15
|Брентфорд
|29
|7
|5
|17
|41-54
|26
|
16
|Эвертон
|28
|8
|7
|13
|29-39
|25
|
17
|Лутон Таун
|29
|5
|7
|17
|42-60
|22
|
18
|Нот. Форест
|29
|6
|7
|16
|35-51
|21
|
19
|Бернли
|29
|4
|5
|20
|29-63
|17
|
20
|Шеффилд Юн.
|28
|3
|5
|20
|24-74
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.03
|18:00
|
Бернли – Брентфорд
|2 : 1
|16.03
|18:00
|
Лутон Таун – Нот. Форест
|1 : 1
|16.03
|20:30
|
Фулхэм – Тоттенхэм
|3 : 0
|17.03
|17:00
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|1 : 1
|23.04
|22:00
|
Арсенал – Челси
|- : -
|24.04
|21:45
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|- : -
|24.04
|22:00
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|24.04
|22:00
|
Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|24.04
|22:00
|
МЮ – Шеффилд Юн.
|- : -
|25.04
|22:00
|
Брайтон – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|20
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|25
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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