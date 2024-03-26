Уокер назвал лучших футболистов, с которыми играл в одной команде

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер назвал футболистов, которых считает лучшими игроками, с которыми он выступал.

«Давид Сильва. Он очень хорош. Кевин де Брейне — разносторонний игрок, но у Силвы более высокий уровень мастерства. Еще назову Дембеле», — цитирует Уокера Vi.

В этом сезоне 33-летний Уокер провел 33 матча, сделав три голевые передачи. «Манчестер Сити» идет на третьем месте после 28 туров АПЛ, набрав 63 очка.