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Сегодня, 20:29

Перишич согласовал контракт с «Тоттенхэмом» на два года

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Иван Перишич перейдет в «Тоттенхэм».

Как сообщает The Independent, хорватский футболист согласовал контракт со «шпорами» на два года. Лондонский клуб опередил «Ювентус» и «Челси» в борьбе за 33-летнего полузащитника.

Действующий контракт Перишича с «Интером» рассчитан до конца июня 2022 года, поэтому он может покинуть команду на правах свободного агента этим летом.

Перишич выступает за «Интер» с августа 2015 года. В сезоне-2021/22 он сыграл в 48 матчах, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://www.independent.co.uk/sport/football/ivan-perisic-tottenham-transfer-antonio-conte-b2089105.html
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
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 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
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Ливерпуль

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Криштиану Роналду

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