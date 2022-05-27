Перишич согласовал контракт с «Тоттенхэмом» на два года

Нападающий «Интера» Иван Перишич перейдет в «Тоттенхэм».

Как сообщает The Independent, хорватский футболист согласовал контракт со «шпорами» на два года. Лондонский клуб опередил «Ювентус» и «Челси» в борьбе за 33-летнего полузащитника.

Действующий контракт Перишича с «Интером» рассчитан до конца июня 2022 года, поэтому он может покинуть команду на правах свободного агента этим летом.

Перишич выступает за «Интер» с августа 2015 года. В сезоне-2021/22 он сыграл в 48 матчах, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.