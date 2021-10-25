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Сульшер может быть уволен до матча с «Тоттенхэмом»

Сульшер может быть уволен до матча «МЮ» с «Тоттенхэмом»
19:30
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может быть уволен в ближайшее время, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, руководство клуба может отправить в отставку норвежского специалиста до матча 10-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом», который пройдет в субботу, 30 октября. Руководство «МЮ» никак не комментирует эту информацию.

Вчера, 24 октября, «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура АПЛ проиграл «Ливерпулю» со счетом 5:0.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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