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«Челси» продлил контракт с 33-летним Жиру

20:34
Оливье Жиру. Фото Reuters
Оливье Жиру. Фото Reuters
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«Челси» продлил контракт с форвардом Оливье Жиру, сообщает пресс-служба лондонской команды. Новое соглашение с 33-летним французом рассчитано до конца сезона-2021/22.

«Рад продолжить свое приключение в «Челси». С нетерпением жду возможности вернуться на поле и наслаждаться футболом со своими одноклубниками», — приводит слова Жиру пресс-служба «Челси».

Ранее сообщалось, что «Интер» может арендовать нападающего у «Челси».

В сезоне-2019/20 Жиру провел 13 матчей за «Челси» и забил три гола.

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