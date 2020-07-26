«Челси» предложил 30 миллионов евро за Кукурелью

«Челси» готов приобрести защитника «Хетафе» Марка Кукурелью. Лондонский клуб предложил за 22-летнего испанца 30 миллионов евро, сообщает AS.

Ранее «Хетафе» полностью выкупил трансфер хавбека у «Барселоны» за 10 миллионов.

«Барселона» также получит 10 процентов от суммы следующего трансфера игрока, если «Хетафе» продаст его в другой клуб.

Кукурелья перешел в «Хетафе» на правах аренды из «Барселоны» летом 2019 года. В нынешнем сезоне игрок провел 45 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдел шесть голевых передач.