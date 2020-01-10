«Челси» потерял Пулишича на несколько недель

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич пропустит несколько недель из-за травмы, которую он получил перед матчем Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (2:0). Об этом рассказал главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард.

— Пулишич пропустит несколько недель, — цитирует AFP Лэмпарда. — Он получил травму на тренировке. Это нас расстраивает.

21-летний американец в нынешнем сезоне в чемпионате Англии провел 16 матчей, забил пять мячей.