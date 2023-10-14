«Челси» поддержал Израиль в конфликте с Палестиной

«Челси» опубликовал официальное заявление по поводу конфликта между Израилем и Палестиной.

«Челси» чрезвычайно опечален огромными человеческими жертвами в результате нападений на Израиль в прошлые выходные. Мы поддерживаем еврейскую общину как в Лондоне, так и во всем мире перед лицом растущей волны антисемитизма, против которой мы давно выступаем», — приводит RT заявление клуба.

Ранее АПЛ объявила, что все матчи 9-го тура чемпионата страны будут начитнаться с минуты молчания в память о жертвах в Израиле и Палестин, а игроки, тренеры и официальные лица наденут черные повязки.