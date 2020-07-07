«Челси» победил «Кристал Пэлас» и поднялся на третье место

«Кристал Пэлас» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии дома уступил «Челси» — 2:3. В составе хозяев отличились Уилфред Заа и Кристиан Бентеке. У гостей забили Оливье Жиру, Кристиан Пулишич и Тэмми Абрахам.

Хозяева потерпели четвертое поражение подряд. С 42 очками они занимают 14-е место в турнирной таблице. «Челси» (60) поднялся на третью позицию.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

34-й тур

«Кристал Пэлас» — «Челси» — 2:3 (1:2)

Голы: Жиру, 6 (0:1). Пулишич, 27 (0:2). Заа, 34 (1:2). Абрахам, 71 (1:3). Бентеке, 72 (2:3).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл (Сако, 9), Данн, ван Анхолт, Уорд, Макартур (Маккарти, 80), Куяте, Миливоевич (Майер, 89), Бентеке, Айю (Таунсенд, 80), Заа.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Джеймс, Баркли (Лофтус-Чик, 65), Маунт, Гилмор (Жоржинью, 80), Виллиан, Жиру (Абрахам, 65), Пулишич.

Предупреждение: Миливоевич, 35.

Судья: Кут (Англия).

7 июля. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

В параллельной встрече «Уотфорд» дома обыграл «Норвич» — 2:1. У хозяев забили Крэйг Доусон и Дэнни Уэлбек. У гостей отличился Эмилиано Буэнидо.

«Уотфорд» победил впервые за шесть матчей. Он занимает 17-е место (31). «Норвич» (21) — последний. У команды семь поражений подряд.

«Уотфорд» — «Норвич» — 2:1 (1:1)

Голы: Буэндия, 4 (0:1). Доусон, 10 (1:1). Уэлбек, 55 (2:1).

«Уотфорд»: Фостер, Кико Фемения, Кабаселе, Доусон, Масина, Капуэ (Чалоба, 87), Дукуре, Хьюз (Клеверли, 59), Уэлбек, Дини, Сарр.

«Норвич»: Крул, Клозе, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей (Маклин, 55), Вранчич, Штиперманн (Ида, 76), Пукки (Дрмич, 83), Буэндия, Эрнандес (Мартин, 84).

Предупреждения: Льюис, 9. Теттей, 11. Хьюз, 23. Буэндия, 90+4.

Судья: Тэйлор.

7 июля. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».