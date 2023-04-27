«Челси» не собирается увольнять Лэмпарда, несмотря на серию поражений

Фрэнк Лэмпард останется временным главным тренером «Челси» до конца сезона, сообщает Sky Sports.

По информации издания, руководство клуба не собирается увольнять специалиста несмотря на неудачные выступления команды.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино является основным кандидатом на пост главного тренера лондонского клуба.

«Синие» занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков за 32 матча.

После возвращения в «Челси» Лэмпард не выиграл ни одного матча, проведя 5 встреч.