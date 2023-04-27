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Сегодня, 18:21

Кулибали: «Хотел бы украсть опыт у Тиагу Силвы. Он — легенда для всех в футболе»

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Защитник «Челси» Калиду Кулибали высоко оценил игру своего одноклубника Тьяго Силвы.

«Я хотел бы украсть опыт Тиагу Силвы. Мне повезло играть с ним сегодня, он действительно хороший защитник, легенда для всех в футболе. Делать то, что он делает на поле в 38 лет — это действительно потрясающе. Было бы неплохо, если бы я мог украсть его опыт», — приводит слова Кулибали Goal.com.

Также сенегалец назвал Риса Джеймса самым быстрым игроком «Челси», а Рубена Лофтус-Чика — самым сильным.

В текущем сезоне 31-летний Кулибали провел 31 матч за «синих», забил два мяча и отдал одну голеую передачу.

Тиагу Силва
Футбол
ФК Челси
Калиду Кулибали
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
2
 Ман. Сити 31 23 4 4 82-29 73
3
 Ньюкасл 31 16 11 4 54-25 59
4
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
5
 Астон Вилла 33 16 6 11 46-41 54
6
 Ливерпуль 32 15 8 9 61-39 53
7
 Тоттенхэм 32 16 5 11 58-51 53
8
 Брайтон 30 14 7 9 55-40 49
9
 Брентфорд 33 11 14 8 50-43 47
10
 Фулхэм 32 13 6 13 44-43 45
11
 Челси 32 10 9 13 30-35 39
12
 Кр. Пэлас 33 9 10 14 31-42 37
13
 Вулверхэмптон 33 10 7 16 29-44 37
14
 Вест Хэм 32 9 7 16 34-43 34
15
 Борнмут 32 9 6 17 31-63 33
16
 Лидс 33 7 9 17 42-63 30
17
 Нот. Форест 33 7 9 17 29-60 30
18
 Лестер 33 8 5 20 44-57 29
19
 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
20
 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.04 21:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 2 : 0
25.04 21:45
Астон Вилла – Фулхэм
 1 : 0
25.04 22:00
Лидс – Лестер
 1 : 1
26.04 21:30
Нот. Форест – Брайтон
 3 : 1
26.04 21:45
Вест Хэм – Ливерпуль
 1 : 2
26.04 21:45
Челси – Брентфорд
 0 : 2
26.04 22:00
Ман. Сити – Арсенал
 4 : 1
27.04 21:45
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
27.04 21:45
Саутгемптон – Борнмут
 - : -
27.04 22:15
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 33
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 24
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 19
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 31 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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