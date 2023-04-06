«Челси» не планирует приглашать Конте

«Челси» не рассматривает возможное возвращение Антонио Конте на пост главного тренера, сообщает журналист Низара Кинселла. Клуб не связывался со специалистом и не обсуждал с ним условия.

Сейчас Конте находится без работы после увольнения из «Тоттенхэма». Конте раскритиковал игроков и руководство лондонского клуба.

53-летний итальянец уже работал в «Челси» с 2016 по 2018 год и выиграл для команды АПЛ и Кубок Англии.