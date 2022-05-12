«Челси» может заключить спонсорскую сделку на 24 миллиона долларов c криптовалютной группой

«Челси» близок к заключению спонсорской сделки на 24,4 миллиона долларов c криптовалютной группой WhaleFin, пишет Financial Times.

По данным источника, соглашение начнет действовать со следующего сезона АПЛ. Договоренность с платформой криптовалютных активов предварительно была достигнута в январе 2022 года, еще до решения владельца команды «Челси» Романа Абрамовича в начале марта выставить клуб на продажу и введения против него санкций.

Ранее сообщалось, что совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли, входящий в состав новой группы владельцев «Челси», проведет переговоры с председателем совета директоров лондонского клуба Брюсом Баком и директором Мариной Грановской о будущем клуба.