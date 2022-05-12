Тренер «Тоттенхэма» Конте высказался о важности приобретения новых игроков

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал трансферные планы клуба не лето 2022 года.

«Делать большие инвестиции важно, так как именно лучшие игроки приводят команду к победе. Если ведущая команда тратит много денег, чтобы усилиться, то сколько денег должна тратить команда попроще, чтобы быть конкурентоспособной?

Я согласен с Гвардиолой, когда он говорит, что в футболе важны не только деньги. Но в то же время они нужны для повышения уровня и качества вашей команды. Это общий посыл, не только для моего клуба", — цитирует Конте Football.London.

«Тоттенхэм» после 35 туров АПЛ занимает 5-е место в турнирной таблице.