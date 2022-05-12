«Челси» заинтересован в защитнике «Барселоне» Десте

Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест интересен «Челси», сообщает Sport.es.

По данным источника, 21-летний футболист скорее всего покинет «Барселону» в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готова продать голландского защитника за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Дест сыграл 31 матч за «Барселону» во всех турнирах и отдал три голевые передачи.