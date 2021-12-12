Невилл: «Перед первым матчем при Рангнике нам говорили, что «МЮ» будет энергичным. С «Норвичем» этого не было»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал победу над «Норвичем» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
«Это было не очень хорошее выступление, — приводит слова Невилла Sky Sports. — Против любой другой команды АПЛ это бы привело к серьезным проблемам для «Манчестер Юнайтед». Уверен, что они проиграют «Брентфорду», если не сыграют лучше».
По словам экс-защитника, ему было очень сложно понять, как играл «Манчестер Юнайтед».
«Перед первым матчем Рангника нам говорили, что «МЮ» будет энергичным. С «Норвичем» этого не было. У команды была неделя для подготовки, поэтому я ожидал яркого начала. Но с первой минуты игроки были вялыми. Невероятно, сколько раз они потеряли мяч. Для меня большая загадка, почему им так не хватало энергии. После игры во вторник мы узнаем побольше. Рангник все еще знакомится с игроками», — сказал он.
После 16 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Норвич» с 10 очками располагается на 18-й позиции.
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