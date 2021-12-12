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Невилл: «Перед первым матчем при Рангнике нам говорили, что «МЮ» будет энергичным. С «Норвичем» этого не было»

Невилл остался недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» в матче с «Норвичем»
12:30
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал победу над «Норвичем» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

«Это было не очень хорошее выступление, — приводит слова Невилла Sky Sports. — Против любой другой команды АПЛ это бы привело к серьезным проблемам для «Манчестер Юнайтед». Уверен, что они проиграют «Брентфорду», если не сыграют лучше».

По словам экс-защитника, ему было очень сложно понять, как играл «Манчестер Юнайтед».

«Перед первым матчем Рангника нам говорили, что «МЮ» будет энергичным. С «Норвичем» этого не было. У команды была неделя для подготовки, поэтому я ожидал яркого начала. Но с первой минуты игроки были вялыми. Невероятно, сколько раз они потеряли мяч. Для меня большая загадка, почему им так не хватало энергии. После игры во вторник мы узнаем побольше. Рангник все еще знакомится с игроками», — сказал он.

После 16 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Норвич» с 10 очками располагается на 18-й позиции.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Карен Саркисян все материалы автора
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