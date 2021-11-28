«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: Лукаку и Роналду начнут матч в запасе
В центральном матче 13-го тура чемпионата Англии «Челси» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Это будет первая игра в АПЛ для «МЮ» после увольнения Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.
Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Исполняющий обязанности главного тренера «Ман Юнайтед» Майкл Кэррик решил оставить Криштиану Роналду на скамейке запасных.
У «Челси» в числе запасных оказался нападающий Ромелу Лукаку.
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