«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть трансляцию матча АПЛ
В воскресенье, 28 ноября, состоится матч 13-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 19:30 мск.
Лондонцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Манкунианцы расположились на девятой строчке — 17 очков.
За трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ». Прямую трансляцию покажет платформа Okko.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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