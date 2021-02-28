«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«МЮ» теперь отстает от лидирующего «Манчестер Сити» уже на 12 очков.

Лондонский клуб набрал 44 очка и остается на пятом месте.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

26-й тур

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл, Ковачич, Канте, Маунт, Жиру (Пулишич, 65), Зиех (Вернер, 78), Хадсон-Одои (Р.Джеймс, 46).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Рэшфорд, Д.Джеймс, Гринвуд (Марсьяль, 79).

Предупреждения: Фред, 50. Чилвелл, 62. Магуайр, 79.

Судья: Аттуэлл (Англия).

28 февраля. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».