«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 0:0.
«МЮ» теперь отстает от лидирующего «Манчестер Сити» уже на 12 очков.
Лондонский клуб набрал 44 очка и остается на пятом месте.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
26-й тур
«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл, Ковачич, Канте, Маунт, Жиру (Пулишич, 65), Зиех (Вернер, 78), Хадсон-Одои (Р.Джеймс, 46).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Рэшфорд, Д.Джеймс, Гринвуд (Марсьяль, 79).
Предупреждения: Фред, 50. Чилвелл, 62. Магуайр, 79.
Судья: Аттуэлл (Англия).
28 февраля. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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