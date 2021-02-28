Бэйл — о критике в свой адрес: «Достаточно опытен для того, чтобы не отвечать ничего глупого»
Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл поделился эмоциями после дубля в матче 26-го тура АПЛ с «Бернли» (4:0).
«Я постепенно подхожу к оптимальной форме. Мне было комфортно на поле, моя форма возвращается, и здорово помочь команде.
Мне нужно продолжить работу. Я понимаю, что идет много критики в мой адрес, но я достаточно опытен для того, чтобы сосредоточиться на деле и не отвечать ничего глупого.
Мы знаем, что футбол не всегда справедлив, что всегда будут критики, но мы должны идти вперед», — цитирует Бэйла BBC.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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