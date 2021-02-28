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Бэйл — о критике в свой адрес: «Достаточно опытен для того, чтобы не отвечать ничего глупого»

20:13
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл поделился эмоциями после дубля в матче 26-го тура АПЛ с «Бернли» (4:0).

«Я постепенно подхожу к оптимальной форме. Мне было комфортно на поле, моя форма возвращается, и здорово помочь команде.

Мне нужно продолжить работу. Я понимаю, что идет много критики в мой адрес, но я достаточно опытен для того, чтобы сосредоточиться на деле и не отвечать ничего глупого.

Мы знаем, что футбол не всегда справедлив, что всегда будут критики, но мы должны идти вперед», — цитирует Бэйла BBC.

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