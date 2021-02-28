Тухель признал закономерность ничьи в матче с «Манчестер Юнайтед»
22:24
Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:0).
«Это была качественная игра между двумя очень сильными командами. В первом тайме нам пришлось непросто, но в целом игра была равной.
В плане игры я доволен. В первом тайме мы были недостаточно хороши в плане атаки. Мы принимаем такой исход встречи. Я полностью доволен. Против команды вроде «МЮ» много моментов не получить».
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