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«Челси» интересуется форвардом «Фрайбурга» Лукой Вальдшмидтом

09:35
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«Челси» интересуется нападающим «Фрайбурга» Лукой Вальдшмидтом, сообщает Goal.com.

По информации источника, главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард видит в 23-летнем немце усиление для атакующей линии своей команды. Сообщается, что игрок может обойтись «Челси» в 23 миллиона евро.

В сезоне-2019/20 Вальдшмидт провел за «Фрайбург» 16 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

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