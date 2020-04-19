«Челси» интересуется форвардом «Фрайбурга» Лукой Вальдшмидтом

«Челси» интересуется нападающим «Фрайбурга» Лукой Вальдшмидтом, сообщает Goal.com.

По информации источника, главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард видит в 23-летнем немце усиление для атакующей линии своей команды. Сообщается, что игрок может обойтись «Челси» в 23 миллиона евро.

В сезоне-2019/20 Вальдшмидт провел за «Фрайбург» 16 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.