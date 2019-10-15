«Челси» интересуется 19-летним нападающим «Кьево»

«Челси» проявляют интерес к нападающему «Кьево» Эмануэлю Виньято. Также на игрока претендуют «Бавария», «Милан» и «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Виньято провел 9 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей. Игрок выступал за юниорскую сборную Бразилии (U-17), но потом сменил гражданство и стал выступать за сборную Италии.

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