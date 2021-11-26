«Ньюкасл» интересуется Александром Зинченко

«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «сороки» рассматривают возможность арендовать 24-летнего украинца до конца сезона-2021/22, поскольку футболист получает мало игровой практики.

В сезоне-2021/22 Зинченко принял участие в 6 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, он провел на поле в общей сложности 299 минут и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.