«Ньюкасл» интересуется Александром Зинченко
08:25
«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко, сообщает Daily Mail.
По информации источника, «сороки» рассматривают возможность арендовать 24-летнего украинца до конца сезона-2021/22, поскольку футболист получает мало игровой практики.
В сезоне-2021/22 Зинченко принял участие в 6 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, он провел на поле в общей сложности 299 минут и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10244211/Oleksandr-Zinchenko-Newcastles-list-targets-January-window.html
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