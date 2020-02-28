«Челси» готов предложить «Лиону» 50 миллионов евро за Ауара

«Челси» собирается предложить «Лиону» 50 миллионов евро за полузащитника Уссема Ауара, сообщает Goal.com.

По информации издания, «синие» впечатлены талантом 21-летнего француза, чья голевая передача помогла «Лиону» победить «Ювентус» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в минувшую среду.

В сезоне-2019/20 Ауар забил 9 голов и отдал 7 результативных передач за 34 матча в составе «Лиона». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 50 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к Ауару со стороны «Ювентуса».