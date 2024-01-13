«Челси» сыграет против «Фулхэма» в матче 21-го тура чемпионата Англии в субботу, 13 января. Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. Начало — в 15:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Челси» — «Фулхэм» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игр чемпионата Англии нет. Смотреть бесплатно в хорошем качестве игру можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков. «Фулхэм» находится на 13-й строчке, набрав в 20-ти турах 24 очка.

«Челси» не проигрывает «Фулхэму» в чемпионате в 18 домашних матчах подряд (11 побед и 7 ничьих. В современной АПЛ у «дачников» всего 2 победы против «аристократов» в 33 встречах.

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