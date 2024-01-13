«Челси» отдал форварда Датро Фофана в аренду в «Бернли»

«Бернли» объявил об аренде нападающего «Челси» Давида Датро Фофана.

21-летний ивуариец будет выступать за «бордовых» до конца сезона-2023/24.

Датро Фофана летом 2023-го выступал на правах аренды в «Унионе». В 17 матчах за берлинцев форвард забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Датро Фофана перешел в «Челси» из «Молде» в январе 2023 года за 12 миллионов евро.